Введен новый вид административного взыскания - общественные работы.

В Беларуси с 1 марта заработал обновленный Кодекс об административных правонарушениях. В стране повысили штрафы и срок ареста за участие в несанкционированных акциях.

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Чиновники ужесточили ответственность за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, заметно подняли штрафы и срок административного ареста.

Максимальный размер штрафа по этой статье увеличили с 30 до 100 базовых величин (с 870 до 2900 рублей). При привлечении по этой статье повторно смогут оштрафовать на сумму до 200 базовых величин (5800 рублей).

Максимальный срок админареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по-прежнему составляет 15 суток. За повторное в течение года участие в несанкционированном массовом мероприятии грозит от 15 до 30 суток.

Раньше при участии в массовом мероприятии можно было получить предупреждение, теперь такая мера из КоАП исключена. Введен новый вид административного взыскания - общественные работы.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси "расшатывают извне", в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификацию президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси. 19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

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Автор: УНИАН