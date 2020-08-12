Когда дом больше не крепость: в Минске силовики целились по окнам домов и попали на видео
11:02, 12 августа 2020Мир
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Женщина снимала с квартиры дома силовиков, которые разгоняли на улице демонстрантов.
Судя по геолокации на видео, инцидент произошел на улице Грибоедова, 1 / скриншот из видео
Во время ночных протестов в Минске силовики целились по окнам жилых домов.
Соответствующее видео появилось в Telegram-канале TUT.by новости.
Судя по геолокации на видео, инцидент произошел на улице Грибоедова, 1.
Женщина снимала с квартиры дома силовиков, которые разгоняли на улице демонстрантов. В какой-то момент следы от лазерных указок на оружии правоохранителей появились на окнах жилого дома. Находящиеся в квартире люди поняли, что целятся в них.
«Свет! Свет нужно выключить!» - слышно за кадром.
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Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
- Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.
- В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что Тихановская выехала в Литву.
- Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.
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