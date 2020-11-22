Сегодня в Беларуси прошли Марши против фашизма.

В Беларуси число задержанных на воскресных акциях протеста составляет 283 человека.

Об этом сообщается на сайте правозащитного центра "Весна".

Так, по состоянию на 19:00 (по киевскому времени) задержаны 283 демонстранта: два десятка - в регионах, остальные - в Минске.

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Напомним, сегодня в Беларуси прошли акции протеста – Марши против фашизма. В Минске закрывали более 10 станций метрополитена, а также с ограничениями работал наземный транспорт. По состоянию на 16:00 (по киевскому времени), правозащитники сообщали о задержании в стране более 140 человек, в основном в столице.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных. Однако этого не произошло и в Беларуси продолжились забастовки.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского Совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

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Автор: Светлана Закелова