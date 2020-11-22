В Беларуси число задержанных на акциях протеста превысило 140 человек.
Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».
Отмечается, что в течение всего дня происходили задержания в разных районах Минска и регионах. При этом силовики использовали против демонстрантов спецсредства. По состоянию на 16:00 (по киевскому времени) задержаны 143 человека, в основном в столице.
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Как сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, правоохранителям пришлось применить спецсредства в отношении граждан, которые нарушали общественный порядок в Минске и оказывали сопротивление сотрудникам правопорядка.
В белорусской столице уже открыты все станции метро, сообщает БЕЛТА.
Ранее в воскресенье из-за акций протеста в Минске закрыли более 10 станций метрополитена, а также с ограничениями работал наземный транспорт.
Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
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