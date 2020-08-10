Протесты в Беларуси: в Евросоюзе отреагировали на действия силовиков

ЦИК Беларуси предварительно назвала Лукашенко победителем на выборах.

В Европейском Союзе осудили действия белорусских силовиков в отношении протестующих.

В частности, ситуацию прокомментировал глава ЕС Шарль Мишель.

"Насилие над протестующими - это не ответ. Свобода слова, свобода собраний, основные права человека должны соблюдаться", - написал он в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

Читайте такжеПротесты в Беларуси: в МВД назвали число пострадавших среди митингующих и силовиков

После публикации данных экзит-полла, согласно которым победил Лукашенко, тысячи жителей по всей стране вышли на стихийные акции протеста, произошли стычки с силовиками. Силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями, кидали светошумовые гранаты и били людей. Как минимум один человек, по данным правозащитников, погиб, больше двухсот были задержаны.

Утром в понедельник, 10 августа, в Центральной избирательной комиссии Беларуси заявили, что Александр Лукашенко набирает на выборах 80,23%. Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской решил не признавать предварительнее результаты выборов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram