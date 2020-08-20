"Власть тянет вас на дно ада": оппозиция Беларуси призвала силовиков перейти на сторону народа (видео)

Колесникова напомнила, что силовики приносили присягу и клялись служить народу Беларуси.

Представитель координационного совета по передаче власти в Беларуси Мария Колесникова призвала силовиков перейти на сторону народа.

Эмоциональное видеообращение Колесникова выложила на Youtube-канале экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.

«Мы обращаемся к военным, к силовым структурам. То, как власть запятнала честь ваших погон, такого еще не было. От событий прошлой недели, от пустых глаз людей, вышедших с Окрестино, содрогаются все белорусы, весь мир. Нас выворачивает наизнанку от ужаса, неприятия, непонимания: кто ходит с нами по одним улицам - люди или нет? Своими преступными приказами власть тянет вас за собой на дно ада из женских криков, изувеченных тел, сломанной психики, коллективной травмы, которая останется с белорусами навсегда. Власть делает так, что ваша форма перестает вызывать уважение – она становится символом отвращения".

Колесникова напомнила, что силовики приносили присягу и клялись служить народу Беларуси.

«Сейчас вы видите его (народа – ред.) истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил? Вместо того, чтобы стать на защиту своего народа. Женщины и дети оказались смелее тех, кто сейчас молча наблюдает за тысячами свидетельств страшнейших пыток и унижений белорусов», - заявила оппозиционерка.

Правоохранителям, которые передут на сторону народа и откажутся выполнять преступные приказы оппозиция гарантирует:

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безопасность и неприкосновенность;

справедливое отношение к подразделениям, которые не станут выполнять преступный приказ;

отмену долгов за образование, контрактных долгов и других выплат, которые власть вешает на тех, кто хочет уйти из органов или отказывается выполнять преступный приказ;

жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ.

«Будем строит силовые структуры новой Беларуси из честных и достойных людей в погонах», - подчеркнула Колесникова.

Протесты в Минске: что было ранее

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций. 13 августа их начали выпускать из изоляторов.

По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

19 августа в ЕС заявили, что не признают президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийствам.

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Автор: Денис Прядко