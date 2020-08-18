Лукашенко припугнул протестующих "реакцией России"

Обращаясь к работникам, Лукашенко порекомендовал: "Вы успокойтесь, работайте, а в январе мы с вами встретимся, и вы мне скажете, что еще надо сделать".

Президент Беларуси Александр Лукашенко припугнул протестующих возможной реакцией России в случае проведения повторных выборов.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), передает телеканал "Беларусь 1".

"Эти выборы, результаты их, мы пересматривать не будем. Потому что это требование не вас, и не рабочих. Это требование там, сверху. И вас еще поставят в ланцуг от Вильнюса до Киева, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон между Россией и Западом. Считай - против России. Вы что хотите, чтобы Россия отреагировала еще? А я не хочу", - заявил он.

Обращаясь к работникам, президент порекомендовал: "Вы успокойтесь, работайте, а в январе мы с вами встретимся, и вы мне скажете, что еще надо сделать".

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Лукашенко о проведении новых выборов

16 августа на провластном митинге Лукашенко отказался от проведения повторных президентских выборов. При этом он заявил, что это соседние страны принуждают Беларусь провести выборы, чтобы поставить «на колени».

17 августа, выступая перед работниками МЗКТ, Лукашенко сказал, что никаких выборов не будет: «Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

После обнародования данных экзит-пола, согласно которых побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.

По данным правозащитного центра «Весна», только в день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, были задержаны более 200 человек.

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Автор: Денис Прядко