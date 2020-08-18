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Лукашенко припугнул протестующих "реакцией России"

02:15, 18 августа 2020
Мир
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Лукашенко освистали на встрече с работниками МЗКТ/ фото REUTERS

Об этом Лукашенко заявил на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), передает телеканал "Беларусь 1".

"Эти выборы, результаты их, мы пересматривать не будем. Потому что это требование не вас, и не рабочих. Это требование там, сверху. И вас еще поставят в ланцуг от Вильнюса до Киева, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон между Россией и Западом. Считай - против России. Вы что хотите, чтобы Россия отреагировала еще? А я не хочу", - заявил он.

Обращаясь к работникам, президент порекомендовал: "Вы успокойтесь, работайте, а в январе мы с вами встретимся, и вы мне скажете, что еще надо сделать".

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Лукашенко о проведении новых выборов

16 августа на провластном митинге Лукашенко отказался от проведения повторных президентских выборов. При этом он заявил, что это соседние страны принуждают Беларусь провести выборы, чтобы поставить «на колени».

17 августа, выступая перед работниками МЗКТ, Лукашенко сказал, что никаких выборов не будет: «Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

Протесты в Беларуси

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Автор: Денис Прядко

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