Лукашенко поскандалил с протестующими: "Будь мужиком! Вас толпа, а я один!" (видео)

Президент пообещал протестующему, что "не будет его избивать".

Президент Беларуси Александр Лукашенко вступил в грубую перепалку с рабочими Минского завода колесных тягачей.

Читайте такжеЛукашенко таки вышел к работникам МКЗТ: пока вы меня не убьете, других выборов не будет

Видео инцидента опубликовано на Telegram-канале TUT.by. На кадрах можно видеть, что Лукашенко проходит мимо протестующих, ему пытаются задать вопрос.

«Не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко», – заявил президент на камеру.

Далее он начал говорить на повышенных тонах.

«Будь мужиком! Вас толпа, а я один! Опусти телефон!!!», - заявил президент в окружении своих охранников.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси проводят забастовку.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров