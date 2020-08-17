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Лукашенко поскандалил с протестующими: "Будь мужиком! Вас толпа, а я один!" (видео)

14:35, 17 августа 2020
Мир
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Лукашенко накричал на протестующего / Скриншот с видео

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Видео инцидента опубликовано на Telegram-канале TUT.by. На кадрах можно видеть, что Лукашенко проходит мимо протестующих, ему пытаются задать вопрос.

«Не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко», – заявил президент на камеру.

Далее он начал говорить на повышенных тонах.

«Будь мужиком! Вас толпа, а я один! Опусти телефон!!!», - заявил президент в окружении своих охранников.

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Автор: Дмитрий Захаров

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