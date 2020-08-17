Лукашенко поскандалил с протестующими: "Будь мужиком! Вас толпа, а я один!" (видео)
14:35, 17 августа 2020Мир
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Президент пообещал протестующему, что "не будет его избивать".
Лукашенко накричал на протестующего / Скриншот с видео
Президент Беларуси Александр Лукашенко вступил в грубую перепалку с рабочими Минского завода колесных тягачей.
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Видео инцидента опубликовано на Telegram-канале TUT.by. На кадрах можно видеть, что Лукашенко проходит мимо протестующих, ему пытаются задать вопрос.
«Не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко», – заявил президент на камеру.
Далее он начал говорить на повышенных тонах.
«Будь мужиком! Вас толпа, а я один! Опусти телефон!!!», - заявил президент в окружении своих охранников.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси проводят забастовку.
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