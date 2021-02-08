По словам Протасевича, он уже не живет в Польше / фото twitter.com/pr0tez

Беларусь запросила у Польши экстрадицию основателя и экс-редактора телеграм-канала NEXTA-Live, который освещал протесты в Беларуси, Романа Протасевича.

Читайте такжеМеркель призвала власти Беларуси прекратить репрессии и освободить политзаключенныхОб этом он сообщил в Twitter.

"Сегодня утром проснулся от сообщений о том, что Беларусь отправила документы на мою экстрадицию из Польши. И очень сильно рассмеялся. Дорогие спецслужбы, я уже почти 5 месяцев живу в другой стране. Так что отправляйте свои бумажки кому угодно и сколько угодно дальше", - написал Протасевич.

Что этому предшествовало 

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Автор: УНИАН