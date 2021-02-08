Протасевич находится в списке лиц, причастных к террористической деятельности.

Беларусь запросила у Польши экстрадицию основателя и экс-редактора телеграм-канала NEXTA-Live, который освещал протесты в Беларуси, Романа Протасевича.

Читайте такжеМеркель призвала власти Беларуси прекратить репрессии и освободить политзаключенныхОб этом он сообщил в Twitter.

"Сегодня утром проснулся от сообщений о том, что Беларусь отправила документы на мою экстрадицию из Польши. И очень сильно рассмеялся. Дорогие спецслужбы, я уже почти 5 месяцев живу в другой стране. Так что отправляйте свои бумажки кому угодно и сколько угодно дальше", - написал Протасевич.

Что этому предшествовало

Как известно, Степан Путило и Роман Протасевич находятся в списке лиц, причастных к террористической деятельности.

В их отношении вынесли постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, — ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси

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Автор: УНИАН