Экс-депутат Госдумы подвел итоги встречи президентов США и РФ.

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин в ходе вчерашней встречи в Женеве не сумели договориться вообще ни о чем из-за отличия в ценностях.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.

"Я не увидел вообще никакого прорыва, кроме того, что послы возвращаются. Мне кажется, даже элиты внутри России поняли, что Путин вообще ни о чем не смог договориться. При этом у Байдена тоже очевидная задача – ему не нужна никакая война в Европе. Поэтому ему важно было встретиться, чтобы пойти по пути деэскалации, либо контролируемой эскалации, чтобы было понятно, что ожидать", - заявил Гудков.

По его словам, с самого начала было очевидно, что Путин и Байден не могут найти общий язык.

"У Путина очень архаичное представление об устройстве мира. Он живет еще в прошлом веке. Как можно о сферах влияния в ХХІ веке договариваться с президентом США, которые уважают интересы других стран, признают права человека, свободу слова? То есть абсолютно разные ценности, и договориться просто невозможно. У путинской России нет союзников в мире, а Байден продемонстрировал, кто его союзники", - подчеркнул Гудков.

Встреча Байдена с Путиным в Женеве

В среду, 16 июня, в Женеве состоялась встреча президента США Джо Байдена с российским главой государства Владимиром Путиным.

На переговорах присутствовали только президенты США и РФ, госсекретарь, глава МИД России, а также переводчики.

По итогам встречи Путин и Байден по очереди дали пресс-конференции для журналистов.

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Автор: Юрий Годован