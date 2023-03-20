Действующий президент страны получил больше всего голосов избирателей.

В Черногории состоялся первый тур президентских выборов, явка на котором составила 63,9% (около 344,7 тысяч избирателей).

Как сообщает государственная телекомпания Черногории, больше всего голосов на президентских выборах набрали нынешний президент Черногории Мило Джуканович ("Демократическая партия социалистов") и Яков Милатович (кандидат от движения "Европа сейчас").

Когда было обработано уже 95,5% голосов, стало известно, что Мило Джуканович набрал 35,3%, а Яков Милатович – 29,3%.

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Третьим по количеству голосов (19,1%) стал пророссийский и просербский кандидат Андрей Мандич (глава партии "Новая сербская демократия" и лидер движения "Демократический фронт"). Он не попадает во второй тур выборов, который состоится 2 апреля.

Выборы в Черногории-что надо знать

Накануне выборов прогнозировали, что они могут превратиться в противостояние между проевропейским Мило Джукановичем и пророссийским кандидатом Андреем Мандичем. Хотя Мандич уже не будет участвовать в президентской гонке, он все еще имеет влияние на ее ход. Он публично призвал избирателей поддержать оппонента Джукановича Якова Милатовича.

Джуканович на протяжении последних 32 лет с двумя двухлетними перерывами занимал самые высокие должности в стране – был премьером страны и президентом. В 2018 году он начал свой второй президентский срок. После избрания он пообещал своим избирателям сохранить курс страны на членство в ЕС.

37-летний Милатович в 2020-2022 годах занимал должность министра экономики и экономического развития. Вместе с министром финансов Милойко Спаичем начал программу экономических реформ "Европа сейчас", позже основал одноименную партию, которая уже участвовала в местных выборах в прошлом году. Милатович публично выступал за вступление Черногории в Европейский Союз, но в то же время выступает за более тесные взаимоотношения с Сербией.

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