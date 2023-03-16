Внеочередные парламентские выборы в Черногории могут назначить примерно в конце мая - начале июня 2023 года, согласно законодательной процедуре.

Президент Черногории Мило Джуканович в четверг, 16 марта, не смог сформировать правительство и издал указ о роспуске 27-го созыва парламента.

Об этом сообщает черногорская телерадиокомпания RTCG. Указ вступает в действие с сегодняшнего дня, уточнили там. Соответствующее решение Джуканович принял на основании статьи 92 пункта 3 Конституции Черногории.

Ранее глава Чехии утверждал, что у него есть юридические полномочия распустить действующий парламент на фоне неудачной попытки сформировать новое правительство, а также назначить досрочные выборы.

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Внеочередные парламентские выборы в Черногории могут назначить примерно в конце мая - начале июня 2023 года. Как известно, соответствующая законодательная процедура предполагает, что выборы могут назначать не ранее, чем через 60 дней после роспуска парламента и не позднее, чем через 100 дней.

По данным СМИ, президент может объявить точную дату парламентских выборов уже в пятницу, 17 марта.

При этом в воскресенье, 19 марта, в Черногории пройдут выборы нового президента. Среди семи кандидатов о своем решении баллотироваться также объявил Джуканович.

Напомним, что Джуканович стал президентом Черногории в 2018 году. Тогда он пообещал своим избирателям сохранить курс страны на членство в ЕС.

В Черногории "провалили" формирование нового правительства

Напомним, что в декабре 2022 года правительство Черногории дискредитировало себя соглашением с Сербской православной церковью.

Тогда на пост премьер-министра выбрали 75-летнего дипломата Миодрага Лекича. Ранее президент Мило Джуканович отклонил его кандидатуру, сославшись на процедурные ошибки.

Однако в конечном итоге парламентарии утвердили его в должности. Тогда Лекич заявлял, что надеется сформировать новое правительство к 20 января. Однако после ряда безуспешных попыток, его так и не удалось сформировать.

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