Польский премьер отметил, что ряд стран предложили исключить нескольких российских олигархов из санкционного списка.

Польша и Литва блокируют принятие девятого пакета санкций Евросоюза против России, поскольку ослабление ограничений в сфере продовольственной безопасности открывает лазейку и дает возможность для российских олигархов, которые находятся под санкциями, увеличить свои доходы.

По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлиуса Ландсбергиса, Польша и Литва выступают против смягчения санкций для российских олигархов, которые поддерживают режим Путина, пишет Bloomberg.

"Мы не можем согласиться с предложением смягчить ограничительные меры для тех олигархов, которые поддерживают режим Путина и получают от него выгоду путем введения регулятивных изменений и размораживания их личных экономических и финансовых активов", – сказал Ландсбергис.

По его словам, Польша и Литва настаивают на том, что последний вариант пакета санкций будет способствовать пополнению российского военного бюджета. Ландсбергис призвал страны-члены ЕС не поддаваться заявлениям России о том, что санкции обостряют глобальный продовольственный кризис, и сказал, что целью блока должно быть "ограничение действий агрессора, а не смягчение его последствий".

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что продовольственная безопасность не должна использоваться как прикрытие для ослабления санкций против России. По его словам, российские олигархи не должны богатеть, пока украинцы гибнут под обстрелами.

"Российские олигархи, которые находятся под санкциями, не должны получить доступ к своим замороженным средствам и продолжать накапливать богатство, тогда как мирные жители Украины гибнут под российскими бомбами", – отметил президент Литвы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также объяснил позицию своего государства и подчеркнул, что Варшава выступает за усиление санкций, а не их ослабление.

"Польша выступает за прозрачные и жесткие санкции. Санкции, которые являются эффективными и уменьшают финансовые возможности России. Российские лоббисты часто активны в Брюсселе, и их цель понятна - найти пути обхода санкций, сделать их менее жесткими, более легкими", - сказал Моравецкий.

Он отметил, что ряд стран предложили исключить нескольких российских олигархов из санкционного списка, включая Вячеслава Моше Кантора, который является одним из ближайших союзников Путина и отвечает за экономические интересы России. "Мы однозначно против. Дешевые и низкопробные инсинуации о том, что Польша выступает за смягчение санкций, не имеют никаких оснований. Я хочу четко дать понять, что Польша выступает за ужесточение санкций", - подчеркнул Моравецкий.

Девятый пакет санкций против России

Как сообщал УНИАН, во время последнего саммита лидеры ЕС не смогли договориться о девятом пакете санкций против России из-за споров по поводу ограничений в отношении российских удобрений. Страны приблизились к соглашению во время переговоров, но Польша и некоторые другие страны имели возражения относительно проекта решения.

Некоторые государства считают, что санкции против российских олигархов, которым принадлежат компании-производители удобрений, создают угрозу для продовольственной безопасности. Другие, в частности, Польша и Балтийские страны, убеждены, что смягчение ограничений в отношении российских удобрений подсанкционные олигархи будут использовать для уклонения от санкций.

О работе над введением девятого пакета санкций против России глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила 24 ноября. По ее словам, планировалось введение санкций в отношении 200 физических и юридических лиц, имеющих отношение к ракетным ударам по украинским городам, похищения и депортации детей, краже продукции из Украины и другим преступлениям.

12 декабря стало известно, что главы МИД стран-членов Европейского Союза не смогли окончательно одобрить девятый пакет санкций против РФ. Сегодня, 15 декабря, санкционный пакет обсуждали на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе.

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