Задержать злоумышленников удалось в немецком Нюрнберге.

В Германии правоохранители спасли сто одного щенка.

Читайте такжеБолее недели в пути: на Аляске прошли гонки на собачьих упряжках (фоторепортаж, видео)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Контрабандисты перевозили для продажи в Бельгии французских бульдогов, ротвейлеров, мастифов, спаниелей и других.

Задержать злоумышленников удалось в немецком Нюрнберге. Всем собакам не более 2,5 месяцев.

По немецким правилам настолько крошечных щенков перевозить нельзя. Контрабандисты подделали животным паспорта.

Теперь сотрудники приюта, куда передали собак, просят неравнодушных о помощи.

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Автор: Людмила Жерновская