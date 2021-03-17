Собакам два с половиной месяца / Скриншот
В Германии правоохранители спасли сто одного щенка.
Читайте такжеБолее недели в пути: на Аляске прошли гонки на собачьих упряжках (фоторепортаж, видео)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Контрабандисты перевозили для продажи в Бельгии французских бульдогов, ротвейлеров, мастифов, спаниелей и других.
Задержать злоумышленников удалось в немецком Нюрнберге. Всем собакам не более 2,5 месяцев.
По немецким правилам настолько крошечных щенков перевозить нельзя. Контрабандисты подделали животным паспорта.
Теперь сотрудники приюта, куда передали собак, просят неравнодушных о помощи.
Новости мира: из рук контрабандистов спасли 101 щенка разных пород
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