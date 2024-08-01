28 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция способна осуществить вторжение в Израиль. Эти угрозы никого в Израиле не удивили. Его у нас уже давно воспринимают как союзника Ирана, союзника пропалестинских группировок и, естественно, большого друга России. Собственно, обратите внимание, какие страны осудили последние успехи Израиля и назвали их террористическими актами: Турция, РФ и дальше по списку. Мы уже давно понимаем, в какой лагерь перешел Эрдоган.

Естественно, никакие войска он вводить не будет. Он не совсем "сам себе хозяин", в этой ситуации важный фактор — НАТО. И для нас сейчас важный вопрос: как страны НАТО отреагируют на его переход в лагерь, скажем так, антизападной коалиции? Может ли быть доверие к члену Альянса, который говорит об объявлении войны в одностороннем порядке, без обсуждения с партнерами?

Мы понимаем, что антиизраильские высказывания Запад может терпеть. Но антиамериканские высказывания Эрдогана — это может быть еще не красная, но уже сильно розовая линия. Видео дня

Напомню, в тот момент, когда, Иран совершил попытку нападения на Израиль, была озвучена позиция, нарратив, что они будут бороться с американским присутствием на Ближнем Востоке. Эрдоган это поддержал. Более того, он поддержал саму позицию джихада на Ближнем Востоке.

Кроме фактора НАТО есть и другие моменты. Турецкая армия считается достаточно прогрессивной, современной. Она достаточно сильна в теоретическом раскладе. Но при этом, не забываем, что у Турции тоже есть свои незащищенные границы. Можно говорить о кипрском, курдском, сирийских направлениях. Им есть, чем заняться. Поэтому мы не можем сказать, что турецкая армия сейчас может бросить все и заняться Израилем. Надо понимать, что они — не герметично защищены.

И при этом не забываем, что в Турции сейчас жесточайший экономический кризис, невероятная инфляция. Турки уже начинают восставать против всего этого. Людей, в первую очередь, интересует их собственное благосостояние. Идейные или идеологические вопросы — это второе (я не говорю сейчас о таких режимах, как ХАМАС).

Поэтому, начав агрессию, Эрдоган потеряет поддержку НАТО и поддержку Европы. А в Турции еще не настолько развита автократия, чтобы он мог единолично принимать решение, от которого Турция уйдет глубоко вниз.

Для чего же тогда делать такие громкие заявления? Эрдогану нужно показывать, что он лидер, с которым надо считаться. Сейчас на Ближнем Востоке, кроме всего прочего, идет и борьба за лидерство. Как вы знаете, здесь несколько лагерей. Есть Иран, который тоже борется за первенство в этом регионе. Есть Катар, который с той же стороны, но борется за свое лидерство. Саудовская Аравия и Эмираты, наоборот, по другую сторону стены, но они тоже борются за это главенство. Турция не хочет отставать. Сейчас для всех них решающий вопрос: кто же будет лидером в этом регионе?

Эрдоган мечтает о создании "османской империи", видя себя в ней, как минимум, султаном. Фактически, он видит будущее Турции своего рода зеркальным отражением Ирана, в котором правят аятолы. Прозападные, продемократические идеи ему в этом очень сильно мешают.

Может ли эта борьба за лидерство в регионе стать неким спусковым крючком для эскалации? Громкие заголовки пророчат, что на Ближнем Востоке вот-вот все полыхнет. На самом деле, это не так уж и далеко от истины. Мы же прекрасно понимаем, что после того, что произошло за последние дни, будет реакция. А какой она будет, пока непонятно.

Сейчас прилагаются усилия, чтобы, так или иначе, это в который раз было как-то замято.

Но надо понимать менталитет исламистских группировок. По их территории, по лидеру, который был для них определенным символом борьбы, противостояния, был нанесен удар. Для них будет очень трудно все это дело спустить на тормозах.

Победит или рациональная логика, или сыграет темперамент. Если второе, нужно ждать эскалацию, причем довольно серьезную. Возможности у них есть.

Это могут быть массированные удары по Израилю и, скорее всего, не менее серьезные, чем были в апреле, когда были запущены более сотни дронов и ракет.

Это могут быть покушения на наших представителей за рубежом. Не забываем, что сейчас проходит Олимпиада, и во Франции есть наша делегация. Не дай Бог, конечно, но вполне может быть, что они захотят повторить историю мюнхенской Олимпиады 1972 года, когда жертвами теракта стали 11 членов израильской олимпийской сборной.

Могут быть какие-то удары по нашим представительствам за границей. Мы понимаем, что сценарий не один, и несколько сценариев могут быть использованы одновременно.

Но мы тоже готовы. Израиль никогда не делает ничего непродуманного. Поэтому нужно было достаточно долгое время, чтобы прийти к тем ударам, которые были нами совершены.

Ирэна Лившиц, волонтер из Израиля, соучредитель и председатель исполнительного комитета благотворительного Фонда "NEXUS"