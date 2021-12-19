По словам местных жителей, приматы мстят, так как ранее собаки якобы загрызли детеныша обезьяны.

В районе города Маджалгаон индийского штата Махараштра обезьяны "объявили войну" собакам.

Как сообщает News18, за последний месяц приматы убили не менее 250 щенков.

Примерно в 10 километрах от Маджалгаона расположена деревня под названием Лавул с населением около 5000 человек. Сейчас там не осталось почти ни одного щенка.

По словам местных, приматы мстят. Все якобы началось, когда собаки убили детеныша обезьяны. Тогда те в ответ начали охотиться на находящихся поблизости щенков, сбрасывая их с верхушек деревьев и крыш зданий. Когда стая обезьян замечает щенка, она его ловит, тащит на высоту и сбрасывает вниз.

Читайте такжеЖенщине запретили посещать зоопарк из-за "близких отношений" с шимпанзе (видео)Жители уже обратились к чиновникам с просьбой изловить "мстительных" животных в окрестностях. Однако прибывшие на место сотрудники лесного управления не смогли справиться ни с одним.

Теперь жители деревни пытаются своими силами спасать щенков, однако обезьяны защищаются, и известно о нескольких пострадавших людях. Кроме того, приматы стали нападать на маленьких детей.

Ранее УНИАН писал о случае, когда в Индии самец вида макак боннет преодолел более 20 километров, чтобы вернуться в деревню, отомстив таким образом местным жителям, которые попытались от него избавиться.

А жительница Великобритании пыталась накормить мартышку кокаином и смыла ее в унитаз, снимая это все на видео.

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Автор: Катерина Комолова