В районе города Маджалгаон индийского штата Махараштра обезьяны "объявили войну" собакам.
Как сообщает News18, за последний месяц приматы убили не менее 250 щенков.
Примерно в 10 километрах от Маджалгаона расположена деревня под названием Лавул с населением около 5000 человек. Сейчас там не осталось почти ни одного щенка.
По словам местных, приматы мстят. Все якобы началось, когда собаки убили детеныша обезьяны. Тогда те в ответ начали охотиться на находящихся поблизости щенков, сбрасывая их с верхушек деревьев и крыш зданий. Когда стая обезьян замечает щенка, она его ловит, тащит на высоту и сбрасывает вниз.
Читайте такжеЖенщине запретили посещать зоопарк из-за "близких отношений" с шимпанзе (видео)Жители уже обратились к чиновникам с просьбой изловить "мстительных" животных в окрестностях. Однако прибывшие на место сотрудники лесного управления не смогли справиться ни с одним.
Теперь жители деревни пытаются своими силами спасать щенков, однако обезьяны защищаются, и известно о нескольких пострадавших людях. Кроме того, приматы стали нападать на маленьких детей.
Ранее УНИАН писал о случае, когда в Индии самец вида макак боннет преодолел более 20 километров, чтобы вернуться в деревню, отомстив таким образом местным жителям, которые попытались от него избавиться.
А жительница Великобритании пыталась накормить мартышку кокаином и смыла ее в унитаз, снимая это все на видео.