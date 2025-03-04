По словам парламентария, наш ВПК за три года набрал достаточную способность и способен существенно нивелировать угрозы и риски.

Украина имеет "запас прочности" примерно на полгода даже без поддержки Соединенных Штатов Америки, впрочем, сейчас ведется работа по поиску альтернативных источников поставок критически важного вооружения. Об этом сказал Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщает РБК-Украина.

Парламентарий рассказал, что на закрытом заседании Комитета по нацбезопасности был рассмотрен негативный сценарий относительно возможного прекращения военной помощи от США Украине.

По словам Вениславского, Украина имеет запас прочности примерно на полгода даже без системной поддержки Соединенных Штатов. Однако ситуация значительно усложнится, поэтому сейчас ведется работа по поиску альтернативных источников поставок критически важного вооружения.

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"Наш военно-промышленный комплекс за три года набрал достаточно большую способность и способен существенно нивелировать угрозы и риски", - отметил он.

В то же время депутат признал, что некоторые виды вооружения, в частности системы противовоздушной обороны и высокоточные реактивные системы залпового огня большой дальности, могут поставить только США.

Отмечается, что сейчас основная цель - обеспечить украинские силы ПВО достаточным количеством средств для отражения воздушных атак, а также найти возможности замены критического американского вооружения. Вениславский сказал:

"Я думаю, что запас прочности в Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США, но будет, конечно, значительно сложнее. Поэтому сейчас все работают - и команда президента, и Верховная Рада, и наш комитет - над тем, чтобы рассмотреть варианты компенсации этого количества и качества вооружения, которое США могут прекратить или уже прекратили нам предоставлять".

Приостановка помощи США - детали

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского Министерства обороны отметило, что президент США Дональд Трамп приказал Пентагону приостановить всю военную помощь Украине.

По словам собеседника агентства, решение будет действовать до тех пор, пока новый лидер Штатов не решит, что Киев "демонстрирует добросовестную приверженность миру".

Reuters и The Washington Post отметили, что решение Трампа о приостановке помощи Украине получило немедленную негативную реакцию со стороны демократов. Отмечается, что они обвиняют Трампа в том, что он склонился перед президентом России Владимиром Путиным и фактически дал ему разрешение на дальнейшую агрессию против Украины.

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