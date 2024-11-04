В Республике Карелия нашли мертвым российского оккупанта Андрея Ткаченко, который был одним из близких соратников главы частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как пишет российский Telergam-канал ВЧК-ОГПУ, Ткаченко участвовал в войне против Украины до лета этого года. В октябре он вместе с друзьями и восьмилетним сыном приехал в регион на рыбалку. 28 октября Ткаченко с другом и сыном вышли на катере на озеро Сегозеро, они находились в 400 метрах от берега:

"Вскоре на берег выплыл испуганный ребенок (он находится в шоке), туда же чуть позже вынесло тело друга Ткаченко".

В воскресенье, 3 ноября, спасатели нашли тело Ткаченко в акватории озера. По данным канала, мужчина выполнял для Пригожина "самые теневые" задачи. Например, он курировал ряд специальных проектов в Африке, а также следил за семьей министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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Ткаченко поймали во время слежки за зятем Лаврова. Ему угрожали обвинением в государственной измене, поэтому он начал свидетельствовать против Пригожина и главы его службы безопасности Александра Малолетко. Имя главы "Вагнера" из дела просто "выбросили", а вот его "правую руку" привлекли к ответственности. После этого он обещал отомстить Ткаченко.

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