Президент РФ боится демократии, полагает член Бундестага.

Причиной войны Российской Федерации против Украины стало не НАТО, а страх президента России Владимира Путина перед движениями за демократию и свободу.

Альянс никогда не собирался нападать на РФ, это российский лидер боится свободы и демократии, рассказал немецкий депутат, член внешнеполитического комитета Бундестаг и полковник в отставке Родерих Кизеветтер в интервью DW.

По словам политика, глава России видел, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог организовывать многотысячные демонстрации в его государстве, и наблюдал, как в Беларуси сотни тысяч людей выходили на улицы в поддержку движения за свободу.

"…И это было для Путина сигналом тревоги: нельзя допустить, чтобы в России и Беларуси повторились события 1989 года (в этом году в Восточной Европе пал коммунистический режим - Ред.). Страх перед движениями за свободу, за демократию стал причиной войны Путина против Украины, а не НАТО…", - заявил собеседник.

Родерих Кизеветтер в начале мая посетил Украину - был в Киеве, а также в городе Ирпень Киевской области, который был под оккупацией.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Сначала враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей, в частности, в Киеве, Харькове, Львове, Чернигове, Николаеве, Днепре, Одессе и Мариуполе.

В Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека уже задокументировали гибель в нашей стране из-за оккупантов 3 381 человека.

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