Выборы выиграл пророссийский кандидат Пеллегрини.

Избиратели в Словакии в субботу укрепили власть дружественных России политических сил в Центральной Европе, проголосовав на президентских выборах за Петера Пеллегрини. Последний выступает против предоставления военной и финансовой помощи для Украины.

Об этом сообщает The New York Times. В частности, как свидетельствуют официальные данные, по результатам подсчета 99% голосов, Пеллегрини является победителем на выборах президента. Он получил 53% поддержки. Также он является союзником популистского премьер-министра страны Роберта Фицо.

Несмотря на то, что в Словакии полномочия президента ограничены, эти выборы широкого рассматривали как испытание на прочность между политическими лагерями с разительно отличающимися взглядами в отношении России.

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Бывший министр иностранных дел Иван Корчок, проигравший на выборах президента, является твердым сторонником Украины и критиком Фицо. Как известно, последний вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном выступает против предоставления помощи Украине.

Пеллегрини, имея поддержку Фицо на своей стороне, уже объявил о победе. Он сделал свое заявление после того, как Корчак публично признал поражение.

Во время избирательной кампании Пеллегрини копировал тактику, которую применял венгерский премьер Орбан на выборах в 2022 году, отмечает NYT. Тогда правящая партия ложно утверждала, что главный оппозиционный лидер хотел отправить венгерских солдат на войну против России в Украине. Пеллегрини применял такую же клевету против Корчака, называя его разжигателем войны и указывая на его намерения отправить словацкие войска в Украину. Тогда Корчак защищался и настаивал, что не имеет таких планов. К тому же должность президента в Словакии не дает полномочий для таких действий.

Проигрыш Корчака на выборах стал большим импульсом для Фицо: теперь премьер может отстаивать свою повестку дня без вмешательства президента. Это приведет к заметным изменениям после ухода предыдущего президента Зузаны Чапутовой. Она, являясь прозападным либералом, использовала свои ограниченные полномочия для противодействия "дрейфу" Фицо в сторону России, пишет издание.

Избрание Пеллегрини может привести к более конфронтационному подходу в Словакии, которого придерживается Венгрия, отмечает NYT.

Выборы в Словакии - главное о Пеллегрини

6 апреля в Словакии состоялся второй тур президентских выборов. Еще вечером данные экзитполов свидетельствовали о том, что вероятная победа принадлежит именно Пеллегрини. Политик был действующим спикером Национального парламента Словакии и главой партии HLAS.

Несколько лет назад он уже занимал важную должность - возглавлял правительство как премьер-министр с 15 марта 2018 года до 20 марта 2020. В прошлом году он создал коалицию с партией SMER-SD Роберта Фицо (критика Украины и действующего премьер-министра Словакии). О том, что именно Пеллегрини говорил об Украине - собрано в материале.

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