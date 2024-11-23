На праймериз мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил почти 75% голосов.

Кандидатом в президенты Польши от правящей партии "Гражданская коалиция" стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, информирует RMF.

Отмечается, что по результатам праймериз Тшасковский получил 74,75% голосов, в то же время его конкурент, министр иностранных дел Радослав Сикорский получил 25,25%.

"Я убежден, что мы выйдем из праймериз сильнее, и я имею очень сильный мандат и много энергии, решимости и смелости, чтобы победить "Право и справедливость", - сказал Тшасковский сразу после объявления результатов праймериз.

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В свою очередь Сикорский призвал всех, кто голосовал за него на праймериз, "безоговорочно поддержать Рафала Тшасковского".

Также, по данным СМИ, кандидат в президенты от "Гражданской коалиции" должен представить свою программу 7 декабря в Силезии.

Рафал Тшасковский: что о нем известно

Рафал Тшасковский родился в 1972 году, является польским политиком и политологом, доктор гуманитарных наук, специалист в области европейских дел. В 2009-2013 был депутатом Европарламента.

Впоследствии работал на различных должностях в польском правительстве, был депутатом Сейма. С 2018 года - мэр Варшавы. С 2020 года - вице-председатель партии "Гражданская платформа". 15 мая 2020 был избран кандидатом в президенты Польши от "Гражданской платформы".

28 июня 2020 года в первом туре набрал 30,34% голосов и вышел во второй тур вместе с Анджеем Дудой (43,67%), где уступил действующему президенту Анджею Дуде с перевесом менее 2%.

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