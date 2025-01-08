Польша проведет президентские выборы 18 мая, положив начало борьбе за ключевую роль, которую правящий альянс надеется отобрать у националистической оппозиции.
Как сообщает Bloomberg, спикер парламента Шимон Холовня объявил о решении в парламенте в среду. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур состоится через две недели, 1 июня, добавил он.
Отмечается, что выборы - это возможность для премьер-министра Дональда Туска привести в президентский дворец союзника, который поможет ему продолжить реформы по восстановлению верховенства закона после почти десятилетия националистического правления.
Эти реформы неоднократно блокировались нынешним президентом Анджеем Дудой, союзником бывшей администрации "Право и справедливость", срок полномочий которого истекает в августе. Глава государства Польши может налагать вето на законы, назначать судей и формировать внешнюю политику.
В гонке будут участвовать мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий Гражданскую платформу Туска, и малоизвестный историк Кароль Навроцкий, кандидат от оппозиции "Закон и справедливость".
Холовня также баллотируется на пост президента вместе с Магдаленой Беят из Левой партии и Славомиром Ментценом, лидером крайне правой партии "Конфедерация".
В настоящее время Тшасковский является фаворитом на победу в гонке. Мэр Варшавы лидировал с 35,7% поддержки в опросе общественного мнения IBRiS для вещателя Polsat, за ним следуют Навроцкий с 26,2% и Холовня с 10,1%.
Отмечается, что мэр Варшавы, занимавший пост министра по делам Европейского Союза при предыдущей администрации Туска, известен своими либеральными взглядами на права женщин и ЛГБТК-сообщество. 52-летний политик проиграл Дуде с небольшим отрывом на предыдущих президентских выборах 2020 года.
Война в Украине - позиция Польши
Вскоре Европа может столкнуться с сильным давлением по принятию соглашения с Российской Федерацией. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, важно не согласиться на соглашение, которое позволит Москве оправиться.
Дипломат отметил, что Европа гораздо сильнее, чем считают в Москве, тогда как Россия значительно слабее, чем думают многие европейцы.