Выборы - это возможность для премьер-министра Дональда Туска привести в президентский дворец союзника.

Польша проведет президентские выборы 18 мая, положив начало борьбе за ключевую роль, которую правящий альянс надеется отобрать у националистической оппозиции.

Как сообщает Bloomberg, спикер парламента Шимон Холовня объявил о решении в парламенте в среду. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур состоится через две недели, 1 июня, добавил он.

Отмечается, что выборы - это возможность для премьер-министра Дональда Туска привести в президентский дворец союзника, который поможет ему продолжить реформы по восстановлению верховенства закона после почти десятилетия националистического правления.

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Эти реформы неоднократно блокировались нынешним президентом Анджеем Дудой, союзником бывшей администрации "Право и справедливость", срок полномочий которого истекает в августе. Глава государства Польши может налагать вето на законы, назначать судей и формировать внешнюю политику.

В гонке будут участвовать мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий Гражданскую платформу Туска, и малоизвестный историк Кароль Навроцкий, кандидат от оппозиции "Закон и справедливость".

Холовня также баллотируется на пост президента вместе с Магдаленой Беят из Левой партии и Славомиром Ментценом, лидером крайне правой партии "Конфедерация".

В настоящее время Тшасковский является фаворитом на победу в гонке. Мэр Варшавы лидировал с 35,7% поддержки в опросе общественного мнения IBRiS для вещателя Polsat, за ним следуют Навроцкий с 26,2% и Холовня с 10,1%.

Отмечается, что мэр Варшавы, занимавший пост министра по делам Европейского Союза при предыдущей администрации Туска, известен своими либеральными взглядами на права женщин и ЛГБТК-сообщество. 52-летний политик проиграл Дуде с небольшим отрывом на предыдущих президентских выборах 2020 года.

Война в Украине - позиция Польши

Вскоре Европа может столкнуться с сильным давлением по принятию соглашения с Российской Федерацией. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, важно не согласиться на соглашение, которое позволит Москве оправиться.

Дипломат отметил, что Европа гораздо сильнее, чем считают в Москве, тогда как Россия значительно слабее, чем думают многие европейцы.

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