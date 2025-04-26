К примеру, политика президента США по пошлинам может стать предвестником глобального финансового краха.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп стал "полной катастрофой", что доказывает как его подход к завершению войны в Украине, так и разжигание торговых войн. Об этом пишет британский обозреватель Джейк Уоллис Симонс в материале для The Telegraph.

"Это немного безумно, но, возможно, Трамп – это радикальный ответ на радикальные времена, думали мы, кусая ногти. Может, он будет таким же сдержанным, как в 2017 году. Только на этот раз его некому было сдерживать. Дональд 2.0 использовал свой огромный мандат, чтобы очистить свое окружение от инакомыслящих и наполнить его подхалимами, готовыми продать свои принципы за копейки", – объясняет он.

Автор привел пример государственного секретаря США Марко Рубио, который "молча сидел в Овальном кабинете, пока Трамп и Джей Ди Вэнс позорно нападали на Владимира Зеленского". Ранее Рубио знали как яростного противника авторитаризма. Однако сейчас он не смог найти в себе силы для противостояния Трампу.

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Похожее поведение продемонстрировали спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и американский сенатор Линдси Грэм.

Симонс отметил, что 43% американцев считают, что Трамп демонстрирует чрезмерную приверженность к россиянам. При этом только 3% говорят, что он слишком симпатизирует Украине. Даже среди республиканцев виновником войны в Украине большинство называет именно диктатора Путина.

"Как бы обнадеживающе это ни выглядело с точки зрения американского духа, остается темный страх, что на фоне агрессивного цифрового и социального климата трампизма со временем эти опросы изменятся на противоположные. Уже сейчас подавляющее большинство французов, немцев, итальянцев, испанцев и британцев считают, что Трамп является угрозой миру и безопасности в Европе, как показал недавний опрос YouGov. Консервативные партии в Австралии и Канаде, на которые мы возлагали надежды, были опустошены как непредсказуемое следствие внешнеполитического безумия Трампа, а Канада – Канада! – перевооружается из-за американской угрозы", – акцентирует автор.

По словам британского обозревателя, это только начало. Он отметил, что подход Трампа к пошлинам уже вызвал нестабильность на рынках. И его политика может стать предвестником глобального финансового краха.

"Это не просто вопрос цифр на балансах. Это вопрос безработицы, распада семей, сокращения продолжительности жизни, потерянных поколений и стремительного роста количества самоубийств", – констатировал Симонс.

США и Украина: вы могли это пропустить

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Дональд Трамп пообещал ему не выходить из переговоров по завершению войны в Украине. Президенты пообщались в Риме, где проходили похороны Папы Римского.

В Риме Трамп также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, они обсудили "чувствительные вопросы". Подробностей Зеленский не раскрыл, однако добавил, что встреча была продуктивной.

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