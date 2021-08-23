Мевлют Чавушоглу прокомментировал путинскую аннексию Крыма и положение крымских татар на полуострове.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечает, что его страна никогда не признает российскую аннексию Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чавушоглу заявил журналистам в кулуарах саммита "Крымская платформа".

"Мы прибыли на этот саммит для того, чтобы продемонстрировать, насколько для нас важен вопрос территориальной целостности и суверенитета Украины и соблюдения прав крымских татар", - подчеркнул Чавушоглу.

Читайте такжеМинистры энергетики Украины, США и Германии провели переговоры в Киеве: о чем шла речь"Мы здесь находимся потому, что мы не признаем аннексию Крыма и никогда ее не признаем. Об этом недостаточно просто говорить. Мы здесь находимся для того, чтобы продемонстрировать всем другим нашу позицию, и подчеркиваем эту нашу позицию без исключения на всех международных платформах", - сказал глава МИД Турции.

Он выразил уверенность, что "Крымская платформа" будет играть очень важную роль в вопросе деоккупации Крыма и соблюдения прав крымских татар.

По его словам, в отношениях между Турцией и Украиной нет никаких проблем, наоборот, отношения прекрасные. "Мы очень мощно работаем над тем, чтобы усилить наши отношения во всех других областях", - добавил Чавушоглу.

Он сказал, что приедет в Украину уже в октябре, чтобы провести с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заседание группы стратегического планирования.

Напомним, на "Крымской платформе" 23 августа планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

Всего "Платформу" посетят представители 45 стран и международных организаций.

На уровне президентов на саммите будут представлены: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия.

Также в "Крымской платформе" примет участие президент Европейского Совета Шарль Мишель.

На уровне премьер-министров будут представлены: Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция. Два государства - на уровне глав парламентов-Чешская Республика и Швейцария.

Что такое Крымская платформа

"Крымская платформа" – новый консультативный и координационный формат, инициированный президентом Владимиром Зеленским для скорейшей деоккупации Крыма, а также усиления давления на Россию и защиты прав людей, проживающих на полуострове. Платформа должна будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Инаугурационный саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа.

Саммит предполагает проведение основного заседания и четырех тематических панелей: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризацию Азово-Черноморского региона, о пути реинтеграции Крыма за права человека и устойчивое развитие, О восстановлении прав крымскотатарского народа.

Автор: Григорий Бондарь