В то же время кипрский президент исключил возможность передачи Украине старых советских танков и БТР.

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил о "нулевой терпимости" по отношению к любому кипрскому гражданину или компании, помогающим уклоняться от международных санкций, введенных против России в связи с ее военным вторжением в Украину.

Как сообщает Associated Press, Христодулидис позиционировал свою страну как "заслуживающий доверия деловой и финансовый центр" после того, как США и Великобритания ввели против кипрских граждан и компаний санкции за помощь России в уклоненни от санкций.

Отмечается, что 12 апреля и 19 мая США и Великобритания обнародовали список, в который вошли кипрские юристы, бизнесмены и компании, которые, по их словам, были частью "сети уклонения от санкций", поддерживающей российских миллиардеров Алишера Усманова и Романа Абрамовича в 20 странах.

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В то же время кипрский президент исключил возможность передачи Украине старых советских боевых танков Т-80, бронетранспортеров и зенитно-ракетных батарей в обмен на более новую западную военную технику.

Христодулидис сказал, что его администрация не будет "предпринимать никаких действий, которые оставят Республику Кипр без вооруженных сил".

Ранее Кипр обязался поддерживать антироссийские санкции ЕС

Кипр присоединялся к санкциям ЕС против России, введенным в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Однако страна просит ЕС поддержать отрасли экономики, такие как судоходство, которые столкнулись с последствиями санкций.

В частности, крупнейший банк Кипра "Bank of Cyprus" начал массово закрывать счета граждана России. Также кипрские власти приняли решение отобрать "золотые паспорта" у некоторых российских олигархов. Также Кипр заблокировал активы тех граждан и компаний, которые помогали обходить российские санкции.

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