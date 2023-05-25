В то же время Кипр просит ЕС помочь в преодолении последствий их введения.

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что государство "с самого начала" ввело санкции против Российской Федерации за ее агрессию против Украины, и будет продолжать это делать. Об этом шла речь на брифинге после встречи Христодулидиса с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

"С самого начала Кипр вводит все санкции, связанные с российским вторжением в Украину. Мы находимся на правильной стороне истории и будем продолжать в том же направлении", – сказал кипрский лидер.

В то же время Христодулидис требует, чтобы ЕС поддержал отрасли экономики страны, как судоходство, которые столкнулись с последствиями санкций.

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"Там, где есть расходы для европейской промышленности из - за решений, которые мы принимаем - правильные решения, которые мы принимаем – Европейский Союз должен вмешаться, чтобы поддержать эти сектора", - добавил он.

Позиция Кипра относительно войны в Украине

С первых дней полномасштабной войны в Украине на Кипре выражали поддержку нашей стране, которая борется с российской агрессией. Посол Украины на Кипре Руслан Немчинский отмечал, что весь политикум страны, включая оппозиционные партии, поддерживает Украину, и свидетельством тому является принятая единогласно резолюция.

Как страна-член Европейского Союза Кипр присоединялся к санкциям против РФ, введенным в ответ на агрессию Москвы.

В частности, у российских олигархов забирали "золотые паспорта", а крупнейший банк страны закрывал счета граждан РФ, в частности, тех, кто имеет здесь недвижимость. Также Власти Кипра применила жесткие меры в отношении тех, кто помогал Российской Федерации обходить западные санкции.

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