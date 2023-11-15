Он отметил, что сейчас из-за войны на Ближнем Востоке Украина больше не получает того внимания, в котором так остро нуждается.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на то, что мир забудет об Украине, однако этого не произойдет.

Как сообщает Tagesschau, выступая на конференция муниципального партнерства в Лейпциге, Шайнмаер подчеркнул опасность того, что война в Украине выходит из поля зрения общественности.

"Украина нуждается в нашей поддержке тем более, что сейчас на Ближнем Востоке идет война, и она больше не получает того внимания, в котором так остро нуждается. Расчет Путина таков: мир должен забыть Украину", - сказал Штайнмайер.

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При этом от подчеркнул, что "Германия не может и не будет оказывать такую ​​услугу" российскому президенту.

"Мы не сможем привыкнуть к незаконной и бесчеловечной агрессивной войне России", - заявил Штайнмайер.

Германия и война в Украине

Ранее о тщетности надежд российского президента Владимира Путина на уменьшение поддержки Украины со стороны Евросоюза также заявляла глава МИД Германии Анналена Бербок. Она уточнила, что немецкая поддержка будет серьезно расширена, особенно в следующем году.

12 ноября правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца согласилась удвоить военную помощь Украине в следующем году до 8 млрд евро.

Также Шольц заявлял, что переговоры между Украиной и Россией возможны только после вывода российской войск с территории страны.

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