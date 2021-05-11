Избранный в прошлом месяце парламент не смог сформировать правительство.

Президент Болгарии Румен Радев назначил внеочередные парламентские выборы в стране на 11 июля после того, как избранный в прошлом месяце парламент не смог сформировать правительство.

Об этом информирует Радио Свобода.

Отдельным указом Радев назначил своего близкого союзника, министра обороны Стефана Янева временно исполняющим обязанности премьер-министра. Он будет возглавлять правительство до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет после предстоящих выборов.

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Правоцентристская партия ГЕРБ экс-премьера Бойко Борисова заняла первое место на апрельских выборах, но набрала лишь 26 процентов голосов. Второе место заняла партия "Есть такой народ" шоумена Славы Трифонова. Социалисты заняли третье место.

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Автор: Леся Лещенко