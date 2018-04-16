В Черногории президентские выборы выиграл прозападный кандидат Джуканович

Джуканович заявил, что его победа позволит Черногории сохранять курс членства страны в ЕС.

В Черногории президентские выборы выиграл прозападный кандидат, глава правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович.

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Как сообщает балканская служба "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", об этом он заявил во время объявления своей победы на президентских выборах в Черногории.

Он отметил, что результат выборов свидетельствует о победе "европейского будущего". "Я вижу результат этих выборов как подтверждение решительной приверженности Черногории продолжать ее европейский путь, добиваться европейского уровня для всех ее граждан и оставаться на пути, который приведет к полному членству в Европейском Союзе", - сказал Джуканович.

Как сообщал УНИАН, по оценкам аналитиков региона и результатам социологических опросов, Джуканович был бесспорным фаворитом избирательной гонки. Он пять раз занимал пост премьер-министра, по одному разу был министром обороны и президентом страны. Фактически, он находится у власти в Черногории с 1991 года.