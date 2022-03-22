Беннет уже тайно встретился с Путиным.

Премьер Израиля Нафтали Беннет попросил спецслужбы заняться подготовкой его визита в Киев для важных переговоров о прекращении огня.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на новостной сайт Ynet.

Сотрудники Службы безопасности Израиля считают, что такой визит станет "ужасом" для спецслужб ввиду российских бомбардировок украинских городов.

Согласно сообщению, израильские официальные лица уже предупредили украинскую власть, что Беннет прибудет в Киев не ради "фотосессии", а с конкретными целями – в случае, если стороны конфликта готовы к прекращению огня, чтобы помочь странам достичь "финиша".

Беннет уже посетил Путина в России тоже с этой целью.

У премьера пока не могут комментировать эту информацию.

14 марта в офисе Зеленского официально заявили, что Израиль стал посредником в переговорах с агрессором. Однако на следующий день стало известно о том, что Иерусалим приостановил прием беженцев из Украины, что на Банковой назвали недружественным шагом.

Впоследствии нейтралитет Израиля раскритиковал и украинский президент, поинтересовавшись у парламентариев, почему те до сих пор не помогают ВСУ оружием и не ввели санкции против режима Путина.

Этому предшествовала информация израильских СМИ о том, что Беннет, чтобы достичь своего дипломатического прогресса, якобы призвал Зеленского согласиться на условия России и фактически капитулировать. Однако тот не согласился.

Тогда на Банковой этой информации не захотели верить, назвав ее фейком.

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