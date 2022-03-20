Владимир Зеленский призвал послушать, что говорит Кремль.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступил перед парламентом Израиля.

"Мы в разных государствах и в совершенно разных условиях. Но угроза у нас одна – тотальное уничтожение народа, государства, культуры и даже имени. Я хочу, чтобы вы задумались о 24-м февраля, начале вторжения России в Украину. Этот день вошел в историю дважды, и оба раза — как трагедия для украинцев и для евреев. 24 февраля 1920-го года была основана НСДАП, партия, унёсшая миллионы жизней, уничтожившая целые страны. Через 102 года, так же 24-го февраля, был отдан приказ о вторжении России на территорию Украины. Это вторжение, унёсшее тысячи жизней и сделавшее миллионы людей изгнанниками. Наши люди сейчас разбросаны по миру, ищут безопасность, как когда-то искали и вы", - сказал Зеленский.

Он призвал послушать, что говорит Кремль.

"Там звучат даже термины, которые звучали в нацистской Германии. Во время Второй мировой войны это называлось "окончательным решением еврейского вопроса". А сейчас в Кремле это называется "окончательное решение украинского вопроса". Народ Израиля, ты видел, как российские ракеты ударили по Бабьему Яру, где похоронены более 100 тысяч жертв Холокоста. В первый же день русские снаряды ударили по городу Умань, посещаемому десятками тысяч евреев ежегодно", - заявил президент.

Зеленский выразил уверенность, что каждое "слово его обращения в сердцах парламентариев отзывается болью".

"Но можете ли вы объяснить, почему мы до сих пор обращаемся ко всему миру за помощью, даже к вам обращаемся за визой? Равнодушие убивает, расчёты часто ошибочны, а посредничество может быть между государствами, а не между добром и злом. Каждый знает, что ваша противоракетная оборона мощна, ваше оружие сильно, вы можете отстаивать интересы своего народа и вы можете защитить сегодня жизнь украинцев, украинских евреев. Можно долго спрашивать, почему вы до сих пор не дали оружие или почему не ввели санкции против России? Но это будет ваш выбор. Теперь у вас есть выбор", - добавил президент.