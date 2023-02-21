Другая помощь, направленная в Украину, также может быть задержана на несколько дней.

Отправка анонсированной на прошлой неделе помощи Украине от Финляндии была отложена. Причиной этому стала забастовка докеров, которую организаовал Профсоюз работников автотранспорта.

Как сообщает финское издание YLE, в объявленную ранее помощь входят три пожарные машины, карета скорой помощи и оборудование для спасательных операций.

"В министерстве надеются отправить необходимые товары в Украину в течение этой недели, но точное время отправки пока неизвестно. В МВД заявили агентству STT, что задержки не будет значительными. Другая помощь, направленная в Украину, также может быть задержана на несколько дней из-за забастовки", – говорится в материале.

Видео дня

Издание отмечает, что забастовка началась 15 февраля. Это случилось после того, как Профсоюз работников автотранспорта AKT отклонил посредническое предложение для урегулирования трудового спора в транспортном секторе. Переговоры по этому вопросу должны продолжиться в среду, 22 февраля.

При этом сама забастовка является бессрочной.

Война в Украине: помощь от Финляндии

В середине февраля 2023 года стало известно, что Финляндия готовит военную помощь для Украины. Это уже будет 13 пакет, однако пока неизвестно, что туда войдет.

Предыдущий пакет был согласован в январе. Сообщалось, что он станет самым большим и будет включать тяжелое вооружение.

Однако Финляндия до сих пор не приняла решение о передаче Украине своих танков Leopard 2, несмотря на получение "зеленого света" от Германии. Премьер-министр страны Санна Марин в интервью журналистам рассказала, что стратегическая ситуация для Финляндии "немного отличается" от других стран из-за наличия общей границы с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: