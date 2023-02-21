Отправка анонсированной на прошлой неделе помощи Украине от Финляндии была отложена. Причиной этому стала забастовка докеров, которую организаовал Профсоюз работников автотранспорта.
Как сообщает финское издание YLE, в объявленную ранее помощь входят три пожарные машины, карета скорой помощи и оборудование для спасательных операций.
"В министерстве надеются отправить необходимые товары в Украину в течение этой недели, но точное время отправки пока неизвестно. В МВД заявили агентству STT, что задержки не будет значительными. Другая помощь, направленная в Украину, также может быть задержана на несколько дней из-за забастовки", – говорится в материале.
Издание отмечает, что забастовка началась 15 февраля. Это случилось после того, как Профсоюз работников автотранспорта AKT отклонил посредническое предложение для урегулирования трудового спора в транспортном секторе. Переговоры по этому вопросу должны продолжиться в среду, 22 февраля.
При этом сама забастовка является бессрочной.
Война в Украине: помощь от Финляндии
В середине февраля 2023 года стало известно, что Финляндия готовит военную помощь для Украины. Это уже будет 13 пакет, однако пока неизвестно, что туда войдет.
Предыдущий пакет был согласован в январе. Сообщалось, что он станет самым большим и будет включать тяжелое вооружение.
Однако Финляндия до сих пор не приняла решение о передаче Украине своих танков Leopard 2, несмотря на получение "зеленого света" от Германии. Премьер-министр страны Санна Марин в интервью журналистам рассказала, что стратегическая ситуация для Финляндии "немного отличается" от других стран из-за наличия общей границы с Россией.