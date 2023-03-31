Протяжённость сухопутной границы составляет 1271,8 км.

Финляндия будет официально принята в Североатлантический Альянс в течение нескольких дней.

Так прокомментировал ратификацию парламентом Турции заявки Финляндии на вступление в оборонный альянс генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Этот шаг положил конец десятилетиям нейтралитета Финляндии по отношению к НАТО, пишет The Guardian.

"Все 30 союзников по НАТО уже ратифицировали протокол о присоединении. Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни", - сказал он.

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Вступление Финляндии в НАТО

Как известно, обе страны приняли решение вступить в Альянс после начала полномасштабной войны в Украине. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что РФ не вторглась бы, если бы Украина была членом НАТО.

Заявки Финляндии и Швеции довольно быстро одобрили все члены Альянса, кроме Турции и Венгрии. Анкара требовала от Швеции экстрадировать представителей Рабочей партии Курдистана.

Несколько дней назад парламент Венгрии одобрил заявку Финляндии в НАТО, но в аппарате премьера сказали, что ждут от Швеции гарантий, что между ними больше не будет политических дебатов. В Стокгольме ответили, что не будут давать никаких гарантий Венгрии.

Сегодня парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в Альянс.

В апреле бывший российский президент Дмитрий Медведвев угрожал Финляндии и Швеции "симметричной реакцией" на их вступление в НАТО. Уже в конце июня Путин заявил, что членство этих стран в НАТО "не создает непосредственной угрозы России".

Генсек НАТО отмечал, что Путин напал на Украину якобы, чтобы уменьшить количество НАТО в Европе, но теперь граница Альянса с РФ увеличится более чем вдвое.

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