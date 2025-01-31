Основной акцент поддержки - противовоздушная оборона.

Великобритания предоставляет 2 млрд фунтов стерлингов на военную помощь, а также на локализацию производства вооружения в Украине.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует пресс-служба ведомства. "Вместе с нашими британскими союзниками продолжаем усиливать обороноспособность Украины. Сегодня Кабинет министров Украины поддержал проект закона, который позволит направить эти средства, в соответствии с Рамочным соглашением между нашими странами", - отметил он.

По словам министра, основной акцент поддержки - противовоздушная оборона.

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Кроме того, как добавил Умеров, будет организован в Украине ремонт и производство современных образцов вооружения и военной техники.

Помощь Великобритании

16 января Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Соглашение в Киеве подписали президент Владимир Зеленский и британский премьер-министр Кир Стармер.

Соглашение охватывает безопасность, оборонные, экономические и технологические элементы, а также взаимодействие в информационной и культурной сфере.

В частности, по словам Зеленского, предусматривается не менее $3,6 млрд ежегодной военной помощи Украине. "Столько, сколько это будет нужно. Плюс подготовили решение о еще $3 млрд от российских активов. Только на этот год мы должны выйти на $6,6 млрд от Британии", - добавил Зеленский.

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