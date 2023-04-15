Пекин на шаг впереди своего противника.

У Китая есть большое преимущество над Тайванем в воздушном пространстве. Как заявляет The Washington Post, эта информация была обнародована в секретных документах Пентагона.

Оценки Пентагона для Тайваня разочаровывают. Согласно данным США, Тайвань вряд ли что-то может поделать с военным превосходством КНР в воздухе. В том числе причина заключается в ослаблении способности американской разведки обнаружат ожидаемое вторжение из-за использования Китаем гражданских кораблей в военных целях.

Официальные представители Тайваня также сомневаются в способностях своей противовоздушной обороны. Они считают, что их ПВО не может всегда "точно обнаруживать запуски ракет".

Видео дня

В то же время только половина самолетов Тайваня находятся в боевой готовности. А если надо будет переместить самолеты к укрытиям, то на это уйдет минимум одна неделя.

Также в секретных документах проводится параллель конфликта между Тайбэем и Пекином и войной в Украине. Согласно информации Пентагона, ВВС Китая имели бы больше возможностей над установлением раннего контроля над воздушным пространством Тайваня, чем Россия над небом Украины.

Китай и Тайвань: что известно о конфликте с актуального

Как сообщал УНИАН 8 апреля, китайский флот окружил Тайвань во время масштабных учений. Военные КНР отрабатывали полную блокировку острова.

В МИД Тайваня сообщили, что Китай готовится к захвату острова. Пекин планирует объявить войну территории, которую считает исконно своей.

Китай может напасть на Тайвань, если Украина проиграет войну. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что между двумя конфликтами есть непосредственная взаимосвязь.

Вас также могут заинтересовать новости: