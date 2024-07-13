Премьер-министр Венгрии также отказался присоединиться к военной поддержке Киева.

Во время саммита НАТО премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался присоединиться к военной поддержке Киева и в целом выступил против членства Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что во время пленарного заседания с участием президента Украины Владимира Зеленского Орбан заявил, что Киев не должен вступать в НАТО.

В то же время, пишет СМИ, реакция на данную позицию была Венгрии была быстрой, но в основном риторической. Так, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, чья страна до прошлого месяца председательствовала в ЕС на ротационной основе, заявил, что это подорвало доверие к шестимесячному пребыванию Венгрии во главе ЕС.

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В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала самозваную миротворческую миссию венгерского лидера в Украине "эгоистической поездкой Орбана". При этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что все это похоже на похищение председательства в ЕС.

"Мирная инициатива" Орбана

Как сообщал УНИАН, 2 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Киеве. Впоследствии Орбан прилетел в Москву, где встретился с российским правителем Путиным. После этого глава венгерского правительства отправился в Китай, где настаивал на прекращении огня в Украине во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

После посещения Пекина Орбан отправился с визитом в США.

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