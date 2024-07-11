Эта встреча усилит опасения, что венгерский премьер выступает посредником между Путиным и Трампом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 июля встретится с Дональдом Трампом. Встреча состоится во Флориде через неделю после того, как венгерский политик провел переговоры с правителем РФ Владимиром Путиным в Москве.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Эта встреча усилит опасения, что венгерский премьер выступает посредником между Путиным и Трампом.

"Трамп и Путин демонстрировали симпатию друг к другу во время первого срока президента США, что часто вызывало двухпартийную критику. Недавно лидер республиканцев заявил, что, по его мнению, он мог бы убедить Путина прекратить войну против Украины, если его изберут на второй срок", - отмечает агентство. Видео дня

Ожидается, что Орбан отправится в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне. Как сообщил один из источников Bloomberg, Трамп не просил Орбана заложить основу для какого-то мирного соглашения между Украиной и Россией. Эта встреча будет "неформальной".

Дипломатическая активность Орбана

Чиновники ЕС раздражены дипломатической миссией Орбана. Об этом накануне написало издание Politico. Отмечается, что существуют механизмы лишения Венгрии председательского кресла в Евросоюзе, которое она получила 1 июля на полгода.

Как известно, 2 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Киеве. Впоследствии Орбан прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским правителем Путиным, после чего отправился в Китай, где настаивал на прекращении огня в Украине во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

После посещения Пекина Орбан отправился с визитом в США.

Вас также могут заинтересовать новости: