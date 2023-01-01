Премьер Швеции заявил, что страна будет придавать приоритетное значение продолжению экономической и военной поддержки Украины.

С сегодняшнего дня председательство в ЕС переходит от Чехии к Швеции.

Председательство Швеции является "решающим" для сохранения поддержки Украины, подчеркнула президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн.

"Швеция берет на себя председательство в Совете в решающее время. Уважаемый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, ваше лидерство будет решающим для сохранения нашего единства в поддержке Украины. Вы можете рассчитывать на то, что я буду продвигать ваш амбициозный план для нашего Союза", – заявила она и пожелала стране удачи.

Видео дня

В течение первой половины 2023 года Швеция будет руководить работой в Совете ЕС и представлять все 27 государств-членов в переговорах с другими учреждениями ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил страну с началом председательства в Совете ЕС.

"Поздравляю премьер-министра Швеции с началом председательства Швеции в Совете ЕС. Желаю успешной реализации приоритетов председательства! Ожидаем дальнейшие практические шаги на пути интеграции Украины в ЕС", - написал он в Twitter.

Позиция Швеции по поддержке Украины

Во время полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, Швеция оказывает Киеву гуманитарную и военную помощь. В частности, уже было передано восемь и готовится девятый пакет военной помощи, выделено 560 млн шведских крон на гуманитарную поддержку Украины и тому подобное.

В прошлом месяце премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция берет на себя председательство в то время, "когда Европейский Союз сталкивается с беспрецедентными вызовами". В видеообращении, посвященном приоритетам Совета ЕС, Кристерссон заявил, что наиболее насущным приоритетом его страны во время председательства в ЕС будут сотрудничество в сфере безопасности и единство позиции в отношении Украины.

"Вторжение России в Украину уничтожило мир в Европе, заставило миллионы уехать и способствовало чрезвычайному росту цен на энергоресурсы и инфляции, которые влияют на семьи и бизнес на всем континенте. ... Швеция будет придавать приоритетное значение продолжению экономической и военной поддержки Украины, поддержанию пути в ЕС. Это потребует дальнейших действий, как на уровне государства, так и на уровне ЕС", – сказал он.

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