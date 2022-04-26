Украинская разведка публиковала доказательства причастности российских спецслужб к организации взрывов.

В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на сегодняшние взрывы в Тирасполе (непризнанное Приднестровье).

Об этом сообщает местное издание Newsmaker.

В Бюро реинтеграции Молдовы считают, что произошедшие в Тирасполе взрывы в здании местного МГБ - "предлог для создания напряженности в приднестровском регионе".

"Задача сегодняшнего инцидента — создать предлог для обострения ситуации в сфере безопасности в приднестровском регионе, который не контролируют конституционные власти. В этом контексте Бюро реинтеграции призывает сохранять спокойствие и вместе с компетентными органами продолжает следить за развитием ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее "министерство внутренних дел" Приднестровья сообщило, что около 17:00 в здании "министерства госбезопасности", расположенном в Тирасполе, произошло несколько взрывов.

"Выбиты окна на верхних этажах. Из помещений валит дым", - отмечали в ведомстве.

Выстрелы, как сообщалось, были произведены из ручного противотанкового гранатомета. Пострадавших нет.

Служба информации и безопасности Молдовы созвала срочное заседание в связи с произошедшим.

Как писал УНИАН, украинская разведка опубликовала документ, свидетельствующий о причастности российских спецслужб к организации взрывов в Тирасполе.

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