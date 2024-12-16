Сейчас город остается под контролем ВСУ.

Российские оккупанты продолжают попытки захватить город Курахово Донецкой области. Об этом сказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

При этом подчеркнул, что город находится под контролем ВСУ.

"Наши военные ведут активные боевые действия за удержание позиций. Ситуация осложнена из-за значительного превосходства врага в живой силе", - отметил Волошин.

Видео дня

По его словам, враг проводил активные штурмовые действия на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части города Курахово.

"Наблюдается сосредоточение резервов личного состава по всему направлению и вблизи города", - подчеркнул спикер ОСУВ "Хортица".

При этом он добавил, что россияне задействовали много своих подразделений, в частности, 90 танковую дивизию; 20 мотострелковую дивизию; 5 и 110-е мотострелковые бригады.

"Противник на этом направлении пытается выровнять линию фронта, ведь это даст возможность ему как перегруппироваться, так и вывести некоторые подразделения на восстановление, а затем их сосредоточить для дальнейшего наступления на этом участке", - подчеркнул Волошин.

Ситуация в Курахово - последние новости

Как сообщал УНИАН, аналитики DeepState отмечали, что в Донецкой области оккупанты вывесили российский флаг на здании городского совета Курахово. Речь шла о том, что враг продолжает продвигаться в глубину Курахово, постепенно занимая центральную часть города.

По информации аналитиков, на видео, которое опубликовали россияне, видно, как они бегают мимо домов, снимают украинскую символику и взяли четырех воинов Сил обороны в плен.

В то же время военный аналитик Евгений Дикий рассказал, что ситуация в районе Курахово остается сложной. По его словам, если раньше Украина хорошо себя показывала в уличных боях, то в случае с Курахово ситуация другая.

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