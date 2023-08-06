В ходе визита в Португалию Франциск встретился с группой из 15 молодых украинцев.

Папа Римский Франциск провел мессу для католической молодежи в Португалии и заявил, что мечтает о мире во всем мире, и особенно в Украине.

"Дорогие друзья, позвольте мне, старику, поделиться с вами, молодыми людьми, мечтой, которую я ношу в себе: это мечта о мире, мечта о том, чтобы молодые люди молились о мире, жили в мире и строили мирное будущее", – рассказал Франциск.

Папа Римский призвал присутствующих думать о молодых людях, которые не могут осуществить свои планы из-за конфликтов и войн. Говоря о Европе, понтифик добавил: "Думая об этом континенте, я испытываю огромную скорбь по любимой Украине, которая продолжает страдать", сообщает Vaticannews.

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В ходе поездки в Португалию Франциск встретился с группой из 15 молодых людей из Украины.

Папа Римский и война в Украине

С начала полномасштабного вторжения Франциск пытался занять нейтральную позицию и все время призывал стороны к переговорам. Однако, увидев, что это не работает, он заявил, что готов стать посредником на таких переговорах.

Кроме того, Папа Римский регулярно призывает мировую общественность молиться за мир в Украине и не забывать о войне в этой стране. Понтифик постоянно встречается с украинскими беженцами за границей.

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