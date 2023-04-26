Понтифик сказал, что темы войны и миграции будут играть важную роль во время его визита.

Папа Римский Франциск на этой неделе посетит Венгрию, где встретится с деятелями культуры и науки, а также известным своей антиукраинской позицией премьер-министром Виктором Орбаном – чтобы обсудить войну в Украине и проблему миграции.

Как пишет Associated Press, во время поездки, которая начнется в пятницу, 28 апреля, как ожидается, понтифик посетит греко-католическую церкви, оказывающую помощь беженцам из Украины, а в воскресенье – возглавит мессу на площади в центре Будапешта.

Остановка в греко-католической церкви рассматривается как дань уважения Киеву, который просит Папу Римского о визите с начала полномасштабной войны, развязанной Россией.

Видео дня

"Мы будем всего в нескольких сотнях километров от границы с Украиной. Мы, безусловно, можем ожидать слов о его боли в связи с этим конфликтом и поиске мира", — заявил журналистам официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

В речи, произнесенной во время в воскресенье в Ватикане, Франциск рассказал о своей предстоящей поездке в Венгрию. Он сказал, что темы войны и миграции будут играть важную роль во время его визита.

"Это будет возможность вспомнить церковь и людей, столь дорогих мне. Это также будет путешествие в центр Европы, над которой продолжают дуть ледяные ветры войны, а перемещение стольких людей ставит на повестку дня неотложные гуманитарные вопросы. Давайте не будем забывать наших украинских братьев и сестер, которые все еще страдают от этой войны", — сказал понтифик.

Орбан, Папа Римский и война в Украине

Визит Папы Римского в Венгрию рассматривают как политическое благо для Виктора Орбана, который известен спорными высказываниями о войне в Украине, правах ЛГБТК+ и миграции, часто контрастирующими с позицией понтифика.

В феврале Орбан заявлял, что его правительство и Ватикан были единственными силами в Европе, выступающими за мир в Украине. В Ватикане не были столь голословными.

Посол Венгрии при Святом Престоле Эдуард Габсбург в комментарии AP заявил, что Орбан и Франциск, чьи взгляды на многие вопросы называли диаметрально противоположными, придерживаются одинаковых взглядов, когда дело доходит до войны в Украине.

"Орбан и Папа, оба очень четко за последний месяц, несколько раз просили о немедленном прекращении огня и мирных переговорах", — сказал Габсбург.

Венгрия, как известно, публично призывает к миру, но сама всячески препятствует тому, чтобы Украине оказывали помощь для завершения войны, развязанной Россией.

В частности, страна блокирует санкции против РФ, запрещает транзит военной помощи через свою территорию. Сам Будапешт не предоставляет оружие и боеприпасы, отказывается от участия в общих закупках, проводимых ЕС. Кроме того, в МИД Венгрии повторяют нарративы российской пропаганды о том, что в Украине якобы воюют Москва и Вашингтон. А премьер страны Орбан называет Украину "экономически несуществующей страной".

Папа Римский в свою очередь призывает Украину и Россию, развязавшую кровавую захватническую неспровоцированную войну, помириться.

Вас также могут заинтересовать новости: