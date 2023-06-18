Понтифик призвал не забывать, что украинцы много страдают.

В воскресенье, 18 июня, Папа Римский Франциск впервые после госпитализации встретился с верующими на площади Святого Петра в Ватикане.

Как пишет Vatican News, в обращении, прозвучавшем накануне Всемирного дня беженцев 20 июня, понтифик призвал не забывать о "многострадальной Украине".

"Сохраняем выносливость в молитве за население многострадальной Украины, не забываем, что оно много страдает", - сказал Папа Римский.

С похожим призывом он завершил свою предыдущую общую аудиенцию, после которой поехал в больницу на операцию.

Госпитализация Папы Римского

7 июня Папа Римский Франциск был госпитализирован в римскую клинику "Джемелли", где ему сделали операцию. Это уже третья госпитализация 86-летнего Франциска после его избрания Папой в 2013 году.

Из-за проблем с коленом понтифик передвигается на коляске и перенес уже две операции на брюшной полости. Он не исключал, что может добровольно уйти с должности из-за состояния здоровья.

Аудиенции Папы біли приостановлены до 18 июня, 16 июня он был выписан из больницы.

Папа Римский и украинская "формула мира"

В мае президент Украины Владимир Зеленский впервые за время полномасштабной войны прибыл в Ватикан и встретился с Папой Римским Франциском. Украинский лидер призвал Ватикан присоединиться к решению проблемы с депортацией детей оккупантами и реализации украинской "формулы мира", предусматривающей полную деоккупацию украинской территории.

После встречи президент отметил, что "получил сигнал о поддержке" мирных предложений Украины. Ватикан длительное время не комментировал предложение Украины. В конце концов Папа Римский призвал Украину к переговорам с агрессором и назвал возвращение оккупированных территорий "политической проблемой".

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