На хранилище газа в Техасе возник крупный пожар (видео)

По данным властей, "общественной угрозы" сейчас нет, но пожарные продолжают ликвидацию пожара.

В американском штате Техас в городе Монт-Белвью произошел взрыв с дальнейшим возгоранием в хранилище сжиженного природного газа компании Lone Star.

Об этом в четверг, 30 июля, сообщило местное издание Houston Chronicle.

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По данным властей, "общественной угрозы" сейчас нет, но пожарные продолжают ликвидацию пожара.

Представитель компании Лиза Коулман также заявила, что безопасности территории ничто не угрожает, а эвакуация не потребовалась.

"Будет проведено расследование причин данного инцидента", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в пакистанском городе Карачи в результате утечки токсичного газа погибли по крайней мере 14 человек.

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