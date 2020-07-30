На хранилище газа в Техасе возник крупный пожар (видео)
В американском штате Техас в городе Монт-Белвью произошел взрыв с дальнейшим возгоранием в хранилище сжиженного природного газа компании Lone Star.
Об этом в четверг, 30 июля, сообщило местное издание Houston Chronicle.
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По данным властей, "общественной угрозы" сейчас нет, но пожарные продолжают ликвидацию пожара.
Представитель компании Лиза Коулман также заявила, что безопасности территории ничто не угрожает, а эвакуация не потребовалась.
"Будет проведено расследование причин данного инцидента", - добавила она.
Как сообщал УНИАН, в пакистанском городе Карачи в результате утечки токсичного газа погибли по крайней мере 14 человек.
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