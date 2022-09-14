Это - попытка Армении втянуть Москву в свою пограничную авантюру, пишут СМИ.

Азербайджанские СМИ назвали ложью сообщения армянской прессы о якобы обстреле армией Азербайджана пункта дислокации ФСБ РФ в Армении.

Как сообщает издание Report, информация об обстреле не соответствует действительности.

"Это отчаянная попытка рухнувшего режима Пашиняна втянуть Москву в свою пограничную авантюру. В то же время мы не исключаем, что Ереван, которому нечего терять, может устроить провокацию или инсценировать это событие", - подчеркивается в сообщении. Видео дня

Напомним, днем 14 сентября ряд Телеграмм-каналов распостранил сообщение об якобы обстреле ВС Азербайджана российских военнослужащих на территории Армении. Очевидно, этот фейк был запущен, чтобы втянуть Россию в армянско-азербайджанский конфликт на стороне Армении.

Как ранее сообщал УНИАН, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении произошли столкновения. В Баку обвинили Ереван в совершении широкомасштабной провокации на государственной границе.

Сообщается, что ночью диверсионные группы вооруженных сил Армении минировали территории между позициями подразделений Азербайджанской Армии и дорог снабжения. В результате столкновений повреждена военная инфраструктура, известно о потерях среди личного состава.

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