Частные предприниматели до сих пор не верят, что вирус мог распространиться именно с рынка. Они обвиняют во всем иностранцев и импортируемые товары.

На рынке морепродуктов в Ухане в конце 2019 года произошла первая в мире вспышка коронавируса. Тогда о болезни ничего не знали, ее просто называли «загадочной пандемией».

Об этом говорится в материале агентства Reuters.

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Уже в декабре 2019-го город закрыли на 78-дневный карантин, о котором людей предупредили всего за несколько часов до изоляции.

На сегодня рынок остается закрытым для большинства граждан, хотя само движение в городе оживилось. Здание перекрыли большими блоками. С начала пандемии территорию исследовали специалисты из ВОЗ и местные органы здравоохранения.

Частные предприниматели до сих пор не верят, что вирус мог распространиться именно с рынка – обвиняют во всем иностранцев и импортируемые товары.

Рынок морепродуктов не собираются пока разбирать, ведь экспертизы продолжаются. Окна и помещения покрыли деревянными досками. В то же время на втором этаже уже открылись магазины.

На входах дежурят охранники, внутрь пускают только после измерения температуры.

Журналистам местные жители признаются, что пытаются обходить место, с которым связано столько неприятных воспоминаний.

При этом в самом городе, наиболее пострадавшем в начале пандемии коронавируса, из-за скандала с морепродуктами цены на некоторые импортируемые продукты выросли в 5 раз.

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Автор: Яна Ставская