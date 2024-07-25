Незаконный поток технологий в Россию идет через этот гонконгский адрес, - NYT

С момента начала войны в Украине в Россию поступило чипов на сумму около 4 миллиардов долларов через более чем 6000 компаний.

В неприметном офисе на седьмом этаже по адресу 135 Bonham Strand в финансовом районе Гонконга работают по меньшей мере четыре компании с теневой миссией - они способствуют незаконной продаже западных технологий в Россию.

По данным The New York Times, компании, расположенные по этому адресу, приобрели миллионы чипов и датчиков для российских военно-технологических компаний, многие из которых попали под санкции американского правительства.

Компании носят такие названия, как Olax Finance и Rikkon Holding. Их офис с выцветшим номером 704 на двери, похоже, не занят.

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Однако эти компании - важнейшее звено в цепи, соединяющей американские исследовательские лаборатории с китайскими заводами, российскими производителями оружия и полями сражений на Украине, и знак того, что правительство США и технологические гиганты не могут контролировать, куда уходят их технологии.

С момента начала войны в Украине в Россию поступило чипов на сумму около 4 миллиардов долларов через более чем 6000 компаний, включая те, что находятся по адресу Bonham Strand, 135. Об этом свидетельствует анализ, проведенный NYT на основе данных российской таможни, корпоративных записей, регистраций доменов и данных о санкциях. В ходе анализа было изучено около 800 000 поставок запрещенных электронных товаров в Россию с середины 2021 года.

Несмотря на то, что Запад стремился перекрыть доступ к полупроводникам посредством торговых ограничений, Россия создала настолько надежную параллельную цепочку поставок, что за последние три месяца 2023 года импортировала почти такое же количество критически важных чипов, что и за тот же период в 2021 году.

Способность Владимира Путина обходить западные торговые ограничения стала одной из неудач возглавляемого США ответа на действия Москвы в Украине.

Импорт технологий в Россию начинается с того, что американские производители микросхем продают свою продукцию международным дистрибьюторам. Согласно закону, производители микросхем не обязаны отслеживать, куда попадают их товары. Затем Россия обращается к международным дистрибьюторам, которые, согласно анализу NYT, находятся в Гонконге, Китае, Турции, Индии, Сербии и Сингапуре, чтобы поддерживать стабильные поставки технологий.

Некоторые из компаний-посредников являются частью давних сетей офшорных фирм, принадлежащих российским бизнесменам. Согласно анализу NYT, четыре подставные компании на улице Bonham Strand, 135, принадлежат олигархам, связанным с российской военно-промышленной базой.

Скорость, с которой подставные компании начали действовать, ошеломила западные регулирующие органы. Как только вычисляется один поставщик, на его месте появляются новые, иногда с тем же владельцем. Некоторые из этих компаний работают на заднем дворе США, в том числе одна связанная с Россией фирма, которую, по всей видимости, невольно, возглавляет латвийско-канадский пенсионер, живущий в двухэтажном доме в пригороде Торонто.

Важную роль играет Китай. Будучи ведущим мировым сборщиком электроники, он импортирует огромное количество западных компонентов и превращает их в бытовую электронику. Китайские фирмы могут легко направить эти поставки в Россию, говорят эксперты.

8 июля российская ракета попала в детскую больницу в Киеве. Крылатая ракета дальнего радиуса действия Х-101 была начинена электроникой американских производителей чипов.

Одним из важных элементов был чип Field Programmable Gate Array, или F.P.G.A., произведенный такими американскими компаниями, как Advanced Micro Devices и Intel. Этот чип используется в пожарных сигнализациях, интернет-модемах, ракетах и беспилотниках для молниеносной обработки данных и запрещен к продаже в Россию.

С начала войны Россия импортировала F.P.G.A. на сумму более 390 миллионов долларов, согласно данным российской таможни. Эти поставки - лишь одна из составляющих усилий Кремля, направленных на то, чтобы обойти санкции и сохранить поставки критически важных технологий.

Китай стал доминирующим поставщиком микросхем в Россию. По данным Semiconductor Industry Alliance, через Китай проходит 29% всех полупроводников. Чипы F.P.G.A. в огромных количествах поступают к китайским производителям, которые устанавливают их в продукты, продающиеся по всему миру.

В 2008 году российский бизнесмен Алексей Чиченев получил контроль над компанией Saril Overseas, расположенной в Гонконге. Это была одна из структур в растущем портфеле подставных компаний по адресу Bonham Strand, 135, возглавляемых Чиченевым, русским эмигрантом в Гонконге, и его партнером Михаилом Виноградовым.

В течение следующего десятилетия пара стала управлять почти дюжиной подставных компаний с такими названиями, как Syssoft и Toren Limited, которые занимались международным девелопментом и торговлей недвижимостью, согласно пресс-релизам и веб-сайтам компаний.

Согласно публичным данным, две компании в доме 135 по улице Bonham Strand, Rikkon и Midicon, принадлежали отдельно Андрею Козицыну и Игорю Кудряшкину, связанным с Уральской горно-металлургической компанией. По данным Министерства финансов и общедоступным документам, УГМК связана с Путиным, производством оружия и российской организованной преступностью.

В 2014 году, после присоединения Крыма, Козицын и Кудряшкин передали права собственности на Rikkon и Midicon Чиченеву и Виноградову. К 2022 году Чиченев и Виноградов контролировали по меньшей мере 11 компаний по адресу Bonham Strand, 135, согласно корпоративному реестру Гонконга.

После февраля 2022 года больше экспортеров, из числа зарегистрированных по этому адресу, начали поставлять продукцию расширившейся сети российских импортеров, несмотря на торговые ограничения.

Как Китай помогает РФ - детали

Китайские компании экспортировали высокоточные детали, используемые в российском оружии, беларускому оборонному подрядчику даже после того, как он попал под санкции, свидетельствуют документы, полученные Nikkei Asia.

Китай настаивает, что не оказывает вооруженной поддержки российским военным действиям в Украине, но документы указывают на то, что китайские компании могут сознательно способствовать поставкам оружия в Россию.

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