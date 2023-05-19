Властями Китая была распространена нота, в которой посольства просят "уважать китайские законы и правила".

Посольство Ирландии в Пекине не убрало символику в поддержку Украины. Ранее китайское правительство попросило все иностранные дипломатические представительства убрать "пропаганду" со своих фасадов.

Министерство иностранных дел Ирландии заявляет, что продолжит размещать "визуальные напоминания" о поддержке Украины во время войны. Об этом пишет The Journal.

"В соответствии с позицией Ирландии относительно незаконного вторжения в Украину, Посольство Ирландии в Пекине постоянно с момента вторжения размещало визуальные напоминания о поддержке Ирландией Украины на территории посольства и во время мероприятий. С марта 2022 года для этого используется доска объявлений на внешней стене территории посольства. На внешней стене остается на месте плакат с логотипом посольства и надписью "Мы с Украиной" на английском и китайском языках на фоне цветов украинского флага", - сообщили в МИД Ирландии.

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Представитель Европейского Союза сказал, что протокольный департамент МИД Китая 8 мая распространил ноту, в которой попросил дипломатические представительства "уважать китайские законы и правила" и "не использовать внешние стены посольств для проведения политизированной пропаганды, чтобы не вызвать споров между странами".

В ноте не уточняется, что может являться "политизированной пропагандой", сказала пресс-секретарь Набила Массрали, добавив, что представительство ЕС в Пекине "не изменило никаких элементов, размещенных на передней стене здания".

Война в Украине - позиция Китая

Напомним, Китай под руководством Си Цзиньпина после начатого Россией полномасштабного вторжения в Украину заявил, что придерживается нейтралитета, но в то же время повторил российские оправдания нападения, обвинив США и НАТО в провоцировании Москвы.

24 февраля 2023 года Китай представил свой "мирный план" по завершению войны в Украине. Впрочем, он получил много критики из-за того, что не содержит четких шагов и больше направлен на "замораживание" войны.

На этой неделе Пекин прислал своего представителя в Украину и Россию для обсуждения возможного "политического урегулирования", но считается, что эти усилия вряд ли достигнут прогресса, учитывая риторическую, дипломатическую и экономическую поддержку Китаем Москвы.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Китай потерял возможность стать посредником в развязанной Россией войне из-за того, что его озвученная "нейтральность" имела пророссийский уклон.

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