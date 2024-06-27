Свитан предположил, что сейчас мы можем заставить россиян забрать свои резервы из-под Донецка и Волновахи.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил события в Волчанске. Российские оккупанты попали в окружение на Агрегатном заводе в Волчанске. Враг пытался прорваться к ним на автомобилях, однако им это не удалось. Кроме того, увеличилась серая зона между заводом и позициями врага.

В эфире 24 Канала он заявил, что там россияне попали в "ресурсный капкан", ведь им выделили недостаточное количество сил и средств для выполнения такого типа задач.

"Сами попали в этот "капкан" и сейчас оттуда выбраться практически невозможно. Если они не перебросят на это направление резервы с восточного направления. Больше у них резервов нет," - пояснил Свитан.

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Эксперт предположил, что сейчас мы можем заставить россиян забрать свои резервы из-под Донецка и Волновахи.

"Как раз те, которые готовятся к попыткам прорваться к Покровску. Это такой один из возможных ходов, который россияне сами нам "подарили". Соответственно можно дальше развивать это направление", - добавил он.

Война в Украине - ситуация в Волчанске

Спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрий Повх ответил, есть ли российские оккупанты на агрегатном заводе в Волчанске.

Отвечая на вопрос об оперативной обстановке в Волчанске и о том, какую активность российских оккупантов там фиксируют за последние сутки, Повх рассказал, что за последние сутки в зоне ответственности ОТГ "Харьков" произошло восемь боевых столкновений.

"С началом этих суток враг начал снова две атаки в Волчанске. Наши Силы обороны отражают эти атаки и сосредотачивают огонь по подразделениям, которые наступают", - отметил спикер.

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