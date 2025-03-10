Американский президент отметил, что ждет положительных результатов от переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии на 11 марта.

Вашингтон "почти" возобновил обмен разведывательной информацией с Украиной и ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров в Саудовской Аравии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами на борту Air Force One 9 марта, передает Reuters.

По его словам, США близки к снятию "паузы" в обмене разведданными с Украиной.

"Мы уже почти это сделали", - сказал он, отвечая на вопрос, вероятна ли возможность разблокирования передачи разведданных Украине.

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Агентство пишет, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США прекратили обмен разведданными с Украиной, как элемент давления на президента Владимира Зеленского с целью заставить его сотрудничать с Трампом в проведении мирных переговоров с Россией.

В то же время Трамп отметил, что ждет положительных результатов от переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии на 11 марта. Американский лидер хочет определить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны.

"Я считаю, что на этой неделе мы достигнем значительного прогресса", - заявил он.

Отдельно Трамп сообщил, что в Эр-Рияде также обсудят соглашение о добыче полезных ископаемых:

"Они подпишут соглашение о добыче полезных ископаемых, однако я хочу, чтобы они хотели мира... Они не продемонстрировали это в той мере, в какой должны".

Прекращение обмена разведданными

Администрация Трампа приказала частично прекратить обмен разведданными, которыми США делятся с Украиной, чтобы помочь стране бороться с РФ.

Советник по национальной безопасности Майк Уолтц и директор ЦРУ Джон Рэтклифф указали, что пауза может быть недолгой, если Трамп будет доволен тем, что Украина делает шаги к переговорам о прекращении войны.

Ранее издание CNN писало, что США делятся с Украиной разведданными, но теми, что нужны для защиты. По словам чиновников, США не собираются скрывать информацию, которая может помочь Украине защитить себя.

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